Clubes paulistas começam mal a Série C do Brasileiro

O Oeste não fez uma boa partida e, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, perdeu para o Vila Nova por 4 a 1. Com a derrota, o time de Itápolis está sem pontuar no Grupo B e aparece na última colocação - assim como o Brasiliense, que perdeu para o Madureira por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Já o Vila Nova, com a vitória, é o líder da mesma chave, com três pontos - por ter melhor saldo de gols que o clube carioca.

Santo André e Chapecoense se enfrentaram no estádio Hermínio Ometto, em Araras, mas vão precisar melhorar muito para pensarem em acesso. O empate, por 0 a 0, fala por si só. Pior é que, aos 49 minutos do segundo tempo, Athos, da equipe catarinense, perdeu um pênalti.

VITÓRIAS CARIOCAS - Além do Madureira, outro clube do Rio de Janeiro venceu na estreia. O Duque de Caxias, mesmo atuando em Juiz de Fora, em Minas Gerais, ganhou do Tupi por 2 a 0. Com a vitória, os visitantes conquistaram os três primeiros pontos e aparecem na vice-liderança do Grupo B.

O complemento da primeira rodada acontece neste domingo, com quatro jogos, e na segunda-feira com o duelo entre Paysandu e Luverdense, em Belém. O confronto entre Rio Branco e Salgueiro foi adiado por problemas do clube pernambucano com passagens aéreas para a capital do Acre.

Confira a 1.ª rodada da Série C:

Sábado

Madureira-RJ 1 x 0 Brasiliense-DF

Santo André-SP 0 x 0 Chapecoense-SC

Vila Nova-GO 4 x 1 Oeste-SP

Tupi-MG 0 x 2 Duque de Caxias-RJ

Domingo

16 horas

Santa Cruz-PE x Guarany-CE

Cuiabá-MT x Icasa-CE

17 horas

Fortaleza-CE x Águia-PA

19 horas

Caxias-RS x Macaé-RJ

Segunda-feira

20h30

Paysandu-PA x Luverdense-MT