Clubes paulistas empatam e Sampaio Corrêa vence clássico na abertura da Série C

Em partida com uma penalidade para cada lado, Bragantino e Botafogo empataram por 2 a 2, em jogo bem equilibrado no estádio Nabi Abi Chedid. O lateral-direito Gerley abriu o placar para os visitantes, enquanto que o atacante Vitor fez duas vezes, sendo um de pênalti, para virar para os mandantes. No final do jogo, aos 47 minutos, o atacante Isaac Prado empatou para o clube de Ribeirão Preto (SP), também em cobrança de pênalti.

No outro duelo paulista, nada de gols. Mesmo diante de um Mogi Mirim cheio de problemas para montar o elenco, o São Bento não conseguiu confirmar o favoritismo. Com um pênalti desperdiçado e três bolas na trave, o time de Sorocaba (SP) ficou no zero em Osasco, já que o estádio da cidade de Mogi Mirim (SP) está interditado.

Ainda pela mesma chave, o Volta Redonda assumiu a liderança após bater o Macaé por 3 a 1, em Volta Redonda (RJ). Em compensação, Tombense-MG e Tupi-MG também ficaram no empate por 1 a 1, em Tombos (MG), no duelo regional entre mineiros.

Na única partida do Grupo A, o Sampaio Corrêa levou a melhor no clássico maranhense. O time bateu o Moto Club por 2 a 1, no estádio Castelão.

Neste domingo, a rodada continua com mais quatro partidas. Destaque para o confronto entre os tradicionais Remo-PA e Fortaleza-CE, em Belém. Nesta segunda-feira, Confiança-SE e Salgueiro-PE fecham a rodada.

Confira a 1.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Mogi Mirim-SP 0 x 0 São Bento-SP

Tombense-MG 1 x 1 Tupi-MG

Moto Club-MA 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Volta Redonda-RJ 3 x 1 Macaé-RJ

Bragantino-SP 1 x 1 Botafogo-SP

Domingo

15h30

Ypiranga-RS x Joinville-SC

16 horas

CSA-AL x ASA-AL

Botafogo-PB x Cuiabá-MT

19 horas

Remo-PA x Fortaleza-CE

Segunda-feira

20h30

Confiança-SE x Salgueiro-PE