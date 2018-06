Clubes paulistas encerram férias e voltam à ativa nesta quarta

Os quatro principais clubes do futebol paulista começam nesta quarta-feira a temporada 2018. A duas semanas do início do Campeonato Paulista e sem contratações caras, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo têm como desafio iniciar as competições oficiais de forma positiva mesmo com pouco tempo de preparação depois das férias do elenco.

Os jogadores retornam aos times após um mês de descanso. Os primeiros dias de atividade em 2018 serão de exames médicos, treinos leves, apresentação oficiais de reforços e a expectativa por novas contratações para os próximos dias. No caso de Palmeiras e Santos, o período marcará o início de trabalho dos técnicos Roger Machado e Jair Ventura.

O calendário modificado pela realização da Copa do Mundo diminuiu a pré-temporada. Em vez de quase um mês de preparação, como feito em 2017, os times terão metade desse tempo. No caso do atual campeão brasileiro, o Corinthians, o tempo será ainda menor, pois na próxima semana o time entra em campo na Florida Cup, contra o PSV, da Holanda.

O técnico Fábio Carille reencontra o time na tarde desta quarta. Até o momento o Corinthians confirmou somente Renê Junior e Júnior Dutra como contratações para 2018, embora espere pelas chegadas de Juninho Capixaba, Henrique e Danilo Avelar. A estreia no Paulista será contra a Ponte Preta, no dia 17, no Pacaembu.

No Santos o desafio na pré-temporada é se adaptar a tantas mudanças. O recém-empossado presidente José Carlos Peres vai em busca de mais contratações para o novo técnico Jair Ventura, pois até agora o clube trouxe apenas o lateral-esquerdo Romário, ex-Ceará. O time também busca repor as saídas de Lucas Lima e Ricardo Oliveira antes de entrar em campo contra o Linense, fora de casa, pelo Estadual.

O time paulista que mais contratou até o momento é o Palmeiras. Roger Machado chega para trabalhar no clube com cinco novos contratados, fora nomes que retornam de empréstimo. A equipe estreia dia 18 no Estadual, contra o Santo André, no Allianz Parque, e precisará trabalhar para conseguir o objetivo em que fracassou no último ano: o de encontrar um time estável e consistente.

O São Paulo inicia o trabalho na manhã desta quarta-feira a portas fechadas. Nos dois primeiros dias o técnico Dorival Junior vai comandar a atividade sem a presença da imprensa. Após contratar o goleiro Jean e adquirir o volante Jucilei em definitivo, a expectativa no clube é ver a atuação do novo departamento de futebol, que tem no comando os ex-jogadores Raí e Ricardo Rocha. A estreia no Paulista será contra o São Bento, em Sorocaba, no dia 17.