Clubes paulistas enfrentam fase de transição na base

Entre os times paulistas, o Santos é o que mais revela jogadores. O clube se orgulha de ter DNA do futebol ofensivo e de ser uma fábrica de craques.

O segredo para o sucesso do Santos na formação de jogadores se devia ao rastreamento feito por olheiros pelo País afora. Há também os garotos que procuram o clube por achar que lá têm mais chances. Mas, desde de setembro do ano passado, a base santista vem passando por uma reformulação. O primeiro passo foi a dispensa de 110 jogadores das categorias Sub -11, 12, 13, 14, 15, 17 e 20 a contratação do gerente Hugo Machado.

"A metodologia está sendo mudada, com cada categoria tendo de 23 a 25 jogadores para facilitar o processo de formação e otimizar a questão dos fundamentos. A prioridade é formar garotos que joguem em mais de uma posição com a mesma eficiência, como Zeca, que substituiu Victor Ferraz na lateral-direita contra o Palmeiras. Ele atua como lateral nos dois lados, de volante e de meia", disse Machado.

Outros jogadores que o Santos aposta para o futuro são o meia Tam e o volante Ceará, ambos do time Sub-15. Autor de dois gols ontem, na vitória por 4 a 2 diante do São Bernardo pelo Campeonato Paulista Sub-15, Ceará, de 15 anos, é um dos candidatos a repetir a trajetória de Neymar no Santos.

O São Paulo talvez tenha sido o primeiro clube que enxergou na formação da base uma mina de ouro. Em 2005, inaugurou o Centro de Formação de Atletas em Cotia, e já colheu alguns resultados. Nomes como Breno, Oscar, Casemiro e Lucas foram forjados em Cotia e renderam milhões.

O presidente Carlos Miguel Aidar tem como uma de suas plataformas de governo fazer do CT uma universidade para dar não apenas formação técnica aos atletas, mas também para desenvolvê-los culturalmente. O técnico Muricy Ramalho tem sido estimulado pelo clube a olhar com mais carinho para garotos como Boschilia, Ewandro e Auro.

No Corinthians, as categorias de base fornecem bons jogadores que não conseguem espaço no time de cima. Nos últimos anos, o clube preferiu contratar atletas medianos a dar chance aos garotos. Para contornar o problema, a diretoria aposta em um moderno CT voltado só para a base. Ele está sendo construído ao lado do CT dos profissionais. O complexo está orçado em R$ 35 milhões.

Desde o ano passado, o Palmeiras mudou seu trabalho na base. A ideia é dar mais espaço para a habilidade e não para a força. Os jogadores treinam no CT de Guarulhos, onde têm cinco campos. O alojamento dos garotos fica na Barra Funda.