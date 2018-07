Clubes paulistas fecham apoio a candidato de Del Nero na CBF

Em uma reunião que durou mais de quatro horas nesta segunda-feira na sede da Federação Paulista de Futebol, os sete clubes paulistas da Séries A e B do Campeonato Brasileiro com direito a voto na eleição da CBF decidiram apoiar a candidatura do coronel Antonio Nunes, presidente da Federação Paraense de Futebol, para a vaga de vice-presidente da CBF que está vaga desde que José Maria Marin foi preso.

Nunes tem 77 anos e caso o presidente da CBF, Marco Polo del Nero, renuncie ao cargo, ele assumiria a entidade por ser o vice-presidente mais velho. "Ficou decidido nesta reunião que o futebol paulista votará em conjunto. Queremos também que os clubes tenham mais voz ativa dentro da CBF", afirmou o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior.

Os clubes divulgarão uma carta na qual cobrarão da CBF mais poder a Comissão Nacional de Clubes que já foi constituída pela entidade. Os dirigentes querem poder na organização dos campeonatos promovidos pela CBF e também na Comissão Nacional de Arbitragem. A CBF ficaria responsável apenas pela seleção brasileira.

Paulo Nobre saiu em defesa da candidatura de Nunes. "É um nome que reúne todas as condições para exercer o cargo", elogiou o presidente do Palmeiras. Participaram da reunião da FPF representantes dos clubes São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Ponte Preta, Bragantino e Oeste.