Clubes paulistas sofrem para contratar e alertam para ano ruim em 2014

SÃO PAULO - Historicamente, os últimos dias do ano costumam ser agitados no mercado do futebol, com várias negociações de compra, venda e empréstimo de jogadores. Nesta temporada, no entanto, o que se vê é uma calmaria incomum, com pouquíssimas transações, que terá reflexos na temporada 2014. Por enquanto, entre os quatro grandes clubes de São Paulo, o único que fez contratação de impacto foi o Santos. O atacante Leandro Damião chegou à Vila Belmiro porque o fundo de investimentos Doyen Sports pagou R$ 41 milhões ao Internacional.

O balanço financeiro para 2014 prevê que o clube poderá gastar no máximo R$ 3,6 milhões em contratações. Por isso, o Santos aposta em parcerias. Não fosse dessa maneira, nem Damião chegaria.

No São Paulo, nem a má campanha no Campeonato Brasileiro animou o presidente Juvenal Juvêncio a abrir os cofres para trazer reforços. A diretoria sonha com nomes como Vargas, Jucilei e Rafael Sóbis, mas esbarra nas questões financeiras para viabilizar os acordos e se nega a gastar quantias vultuosas, se é que tem. "Estamos atrás de algumas coisas, mas nos termos em que estão sendo postas na mesa, fogem da nossa política e não aceitamos isso", explica o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes.

Juvenal prometeu um São Paulo forte para 2014, mas se assustou com os R$ 500 mil mensais que Sóbis ganha no Fluminense e já descartou pagar os R$ 16,2 milhões pedidos pelo Anzhi para liberar Jucilei. Enviado à Europa para negociar, o diretor executivo Gustavo Vieira de Oliveira barganha descontos. Dentro do Morumbi há a certeza de que o ano que vem será difícil para o futebol brasileiro e que apenas em 2015 a situação começará a melhorar. A avaliação é que o calendário espremido por causa da Copa do Mundo espantará investidores e patrocinadores.

No Corinthians, a diretoria resolveu controlar os gastos porque já prevê que sofrerá com queda de receitas de televisão e, principalmente, de bilheteria. Nas contas de 2014, a previsão de arrecadação com renda de jogos é de R$ 12 milhões. É uma estimativa conservadora e o valor deve subir um pouco, mas não a ponto de igualar esta temporada (R$ 28 milhões até setembro, último dado divulgado). O Corinthians está fora da Libertadores pela primeira vez desde 2010. Esse também é um dos motivos de o time gastar menos para reforçar o elenco com nomes de peso.

O dinheiro que o clube separou para gastar com jogadores é de R$ 10 milhões (neste ano foi investido R$ 60 milhões). Para ultrapassar esse teto de R$ 10 milhões é preciso vender algum atleta ou obter ajuda de investidores, o que até agora ainda não aconteceu. O único reforço certo é o do lateral-esquerdo Uendel, da Ponte Preta, que custou R$ 4 milhões e já consumiu quase 50% da verba disponível.

QUE DUREZA!

Sem patrocinador desde maio, o Palmeiras também tem enfrentado dificuldade para contratar. O presidente Paulo Nobre resolveu adotar a política de oferecer contratos por produtiva, uma novidade no mercado. Ela aceita pagar um valor fixo não muito alto e adiciona bônus por metas. Até agora, apenas o atacante Rodolfo, de 20 anos, do Rio Claro, concordou com a oferta do dirigente.

O empresário Wagner Ribeiro aponta a falta de opções como justificativa para a queda no número de transações. "Um grande clube de São Paulo me pediu um camisa 9 bom e barato. No Brasil, não temos nenhum jogador assim, nem bom nem barato. Quem está na Europa não quer voltar ou pede muito alto", avalia.

Para o também empresário Marcelo Robalinho, a atual conjuntura é desfavorável. "Nenhum dos grandes clubes de São Paulo disputará a Libertadores no próximo ano e a valorização do Euro frente ao Real encareceu demais o mercado. É preciso levar em conta também que muitos clubes não quiseram vender seus jogadores no meio do ano. Agora, estão sem dinheiro para contratar."