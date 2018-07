Clubes precisarão ter equipe feminina para jogar Libertadores

De acordo com o novo estatuto da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), todos os times que disputarem a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana terão de ter uma equipe feminina a partir de 2019, ano em que passará a valer o novo regulamento de licenciamento de clubes dessas competições. Aprovado no último dia 13, agora documento foi divulgado pela entidade no site oficial.

As novas regras da Conmebol foram adequadas ao artigo 23 do estatuto da Fifa, que preveem, além de neutralidade política e religiosa, e controle de dopagem, a igualdade de gênero. Segundo o documento, "o solicitante (a disputar a competição) deverá ter uma equipe feminina ou associar-se a um clube que possua a mesma. Ademais, deverá ter ao menos uma categoria juvenil feminina, ou associar-se a um clube que possua a mesma". Além disso, os clubes terão de fornecer todo o apoio técnico e estrutural necessário para as as equipes femininas possam funcionar, como campo para a disputa de jogos e treinos.

Ainda como parte dos requisitos, se exige que os times femininos, profissional e de base, "participem de competições nacionais e regionais autorizadas pela respectiva associação membro".

Organizada e mantida desde 2009 pela Conmebol, a Copa Libertadores só teve uma equipe campeã que não fosse brasileira. De lá para cá, o São José conquistou três títulos, o Santos dois, e a Ferroviária-SP, que ficou com o troféu em 2015, conquistou uma taça. Em 2012, o Colo-Colo se sagrou campeão do torneio.