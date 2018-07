Clubes que jogam o Brasileiro podem jogar a Copa Paulista de 2016 A Copa Paulista de 2016 começa apenas em julho, mas os clubes que disputam as três principais divisões do Estado já estão atentos para garantir uma vaga no campeonato que vale uma chance de disputar a Copa do Brasil. Nesta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou as diretrizes da competição com algumas novidades.