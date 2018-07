Clubes retiram ações e Séries C e D devem começar Em reunião realizada nesta segunda-feira, na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, Araguaína-TO e Rio Branco-AC chegaram num acordo e decidiram retirar suas ações na Justiça Comum que adiavam o início do Campeonato Brasileiro das Séries C e D.