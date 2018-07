Clubes se acertam e saída do São Paulo depende só de Denilson

Depende apenas do volante Denilson, do São Paulo, a decisão sobre a transferência para o Al Wahda, dos Emirados Árabes. Segundo o empresário do jogador, André Cury, os dois clubes já entraram em acordo sobre o valor da transferência e agora resta somente o atleta aceitar a proposta salarial.

"O Al Wahda aceitou a contraposta do São Paulo e agora só depende do jogador. A parte dos clubes está acerta. Falta só o acordo salarial", disse o agente de Denilson. O time árabe havia feito uma proposta de R$ 12 milhões, mas o Tricolor pediu um novo valor. A primeira tentativa também não havia agradado o volante pelo salário oferecido.

Denilson recebe cerca de R$ 300 mil no São Paulo e só aceitaria sair caso possa ganhar um salário maior. Na última semana o técnico Juan Carlos Osorio conversou com o jogador e reiterou que não gostaria que deixasse o clube e ressaltou a titularidade do atleta de 27 anos.

Outros três clubes também demonstraram interesse pelo volante, fora o Al Wahda. O Orlando City, dos Estados Unidos, além de outro time árabe e uma equipe mexicana chegaram a sondar o volante. Fora o São Paulo, Denilson também defendeu na carreira o Arsenal durante cinco temporadas. O Tricolor é dono de 40% dos direitos econômicos do jogador, que é dono da parcela restante.