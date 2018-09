Clubes sonham com prêmio de R$ 20 milhões por final da Copa do Brasil

O desfecho das semifinais da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, vai encher os cofres dos dois clubes finalistas. Quem avançar para a decisão terá garantido a quantia de R$ 20 milhões, premiação paga pela CBF para quem chegar à última etapa. Já o campeão levará R$ 50 milhões. Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Flamengo sonham com o valor.

A quantia a ser paga aos classificados é a maior da história da competição para um finalista. Os R$ 20 milhões representam até mesmo um prêmio superior ao entregue para o campeão brasileiro, cerca de R$ 18 milhões, e acima do pago em 2017 para o campeão da Copa do Brasil, R$ 13 milhões.

Para todos os clubes que sonham com a vaga na final, a chance de ter R$ 20 milhões a mais nos cofres já é um grande alívio. O valor é capaz de cobrir despesas fixas como a folha salarial do elenco, por exemplo. Dono de um dos plantéis mais caros, o Palmeiras gasta R$ 13 milhões mensais com os jogadores.

Como o bônus dos finalistas será pago aos clubes ainda neste ano, servirá para as diretorias se organizarem e utilizarem o recurso para buscar contratações para a próxima temporada.