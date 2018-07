Clubes terão que liberar atletas sub-23 para Olimpíada

A medida não vale para os três jogadores com mais de 23 anos que cada equipe pode convocar para o torneio. Os Jogos Olímpicos não fazem parte do calendário oficial do futebol internacional e, por isso, tradicionalmente as confederações negociam a liberações de jogadores com os clubes, como o técnico Mano Menezes tem feito para chamar a seleção brasileira para Londres.

O torneio olímpico de futebol vai começar a ser disputado no dia 25 de julho, exatamente durante a reta final da pré-temporada europeia. Em 2008, Argentina e Barcelona travaram longa disputa pela presença ou não de Lionel Messi nos Jogos de Pequim.

Naquela época, o astro tinha apenas 21 anos. O caso acabou sendo levado para a Corte Arbitral do Esporte, que deu ganho de causa ao time catalão. Apesar disso, o Barcelona recuou na sua posição inicial e liberou Messi para defender a Argentina na Olimpíada. E o astro conquistou a medalha de ouro na China.

A medida vai desagradar os principais clubes europeus, mas a Fifa aprovou outra ação que atende antiga solicitação destes times. A entidade reservou US$ 100 milhões para um seguro para jogadores que estejam defendendo suas seleções nacionais. De acordo com o presidente Joseph Blatter, a medida passará a ter validade em 1º de setembro e valerá em todos os jogos do calendário internacional.

O Comitê Executivo da Fifa também aprovou um novo calendário de compromissos internacionais para o período entre 2015 e 2018. O período passa a ser estruturado em ciclos de dois anos, com nove datas para dois jogos cada. Uma data dupla foi adicionada para junho de 2016 em todas as confederações, exceto a Uefa.

A Fifa também anunciou que o Sudão do Sul vai se tornar o seu 209º membro durante o congresso em Budapeste. Já a federação da Indonésia recebeu um prazo até 15 de junho para resolver os problemas sobre uma liga nacional separatista.