Clubes vão à CBF reclamar contra arbitragem

A 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por várias erros de arbitragem, muitos deles decisivos nos resultados finais das partidas. A segunda-feira foi de reclamações na Comissão de Arbitragem da CBF. O presidente do Corinthians, Mario Gobbi, ligou para a entidade para se queixar da atuação de Sandro Meira Ricci na derrota por 1 a 0 contra o Flamengo. Para ele, o juiz até que conduziu bem a partida, mas errou nos lances capitais: não marcou impedimento no lance que deu origem ao gol de Wallace e assinalou pênalti após a bola bater na mão de Fagner, que estava colada ao corpo do jogador.

O presidente do Coritiba, Vilson Ribeiro de Andrade, reclamou diretamente à CBF que o seu clube tem sido prejudicado com frequência. No último sábado, diante do Santos, o árbitro Marcelo de Lima Henrique anulou um gol de Luccas Claro, sob a alegação de que Zé Love estava impedido. Antes, o Coritiba já havia se queixada da atuação dos juízes nos jogos contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e Bahia, na 19.ª rodada do Brasileiro.

O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, usou as redes sociais para protestar contra Jailson Macedo Freitas, que apitou o empate por 0 a 0 entre Galo e Grêmio, no domingo, no estádio Independência. No Twitter, ele escreveu: “Fui assaltado pela última vez!”

A reclamação de Kalil é que o juiz anotou falta de Leonardo Silva em Barcos e anulou o gol de Luan após cobrança de falta de Dátolo. Até quem ganhou reclamou. Foi o caso do presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, o dirigente mandou o seu recado por meio do site do clube. “Em que pese a incontestável vitória do São Paulo, que teve uma atuação brilhante, saímos de campo preocupados com a arbitragem, que tem beneficiado o Cruzeiro”, disse.

Para Aidar, Leandro Pedro Vuaden deveria ter expulsado Dedé após pênalti em Ganso. O zagueiro já tinha amarelo.