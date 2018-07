Clubes votam e decidem dar fundo de 5 milhões de euros para o Parma

A grave crise financeira do Parma terá um alívio nos próximos dias. Nesta sexta-feira, os 20 clubes que compõem o Campeonato Italiano votaram a possibilidade de uma medida emergencial e concordaram em dar um fundo de 5 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões) para que o time consiga terminar a temporada 2014/2015 do futebol europeu.

Dos 20 clubes, 16 votaram a favor da medida nesta sexta, Napoli, Roma e Sassuolo se abstiveram e somente o Cesena votou contra. Com isso, o Parma deve ter condições de entrar em campo diante da Atalanta neste domingo, depois de ter seus dois últimos jogos pelo Campeonato Italiano adiados.

A crise do Parma é tamanha que o clube corre risco de deixar de existir. Já foi vendido duas vezes somente nesta temporada, não paga salários aos jogadores e funcionários há muitos meses e pode ter a falência decretada oficialmente em uma audiência no dia 19 de março. As dívidas chegariam a 100 milhões de euros.

Os problemas financeiros fizeram com que a partida contra a Udinese, que aconteceria no último dia 22, fosse adiada porque o clube não tinha condições financeiras para bancar a segurança do estádio e a eletricidade. No domingo passado, o time pegaria o Genoa, mas a federação italiana também optou pelo adiamento diante das ameaças dos jogadores de não entrarem em campo.