Coadjuvantes, Santos e Corinthians buscam afirmação em clássico para ensaiar reação no Brasileiro

Uma campanha sem brilho e com oscilação constante. Assim pode ser definido o desempenho de Santos e Corinthians, que se enfrentam neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, atrás de uma vitória que possa marcar o início de uma subida sem escalas na classificação do Brasileiro.

Das duas equipes, o Corinthians de Sylvinho é a que se encontra em situação mais complicada. Sem mais nenhum campeonato para disputar, o time do Parque São Jorge soma 17 pontos, vem de derrota para o Flamengo e, em caso de novo revés, pode ver uma aproximação perigosa com a turma que briga para fugir do rebaixamento.

O Santos ainda divide as suas atenções com a Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Mas no que diz respeito ao Nacional, o panorama é semelhante. Com dois pontos a mais que o rival deste domingo, o time precisa vencer para não descolar ainda mais dos quatro primeiros colocados.

Após a partida contra o Juazeirense, onde conseguiu a vaga para a sequência da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz quer avaliar a situação física do plantel. Ele poupou boa parte dos titulares já pensando no clássico.

“O campeonato é muito equilibrado e temos que confiar no planejamento que estamos fazendo. O time vem apresentando bons resultados e cumprindo seus objetivos”, afirmou.

Uma má notícia envolve Marinho, que ainda vem se recuperando de dores na coxa e não irá ao clássico devido a um hematoma. Neste sábado, o jogador participou das atividades com os companheiros.

No Corinthians, a comissão técnica teve a semana livre para ajustar a equipe. Foi feito um trabalho com ênfase nas jogadas de bola parada e também cobranças de falta. O elenco foi separado em dois grupos. Enquanto os meias e atacantes aprimoraram a finalização, os defensores treinaram o posicionamento da defesa.

O meia Renato Augusto já está com a sua situação regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) mas não deve reunir condições de jogo. “O Renato é um grande jogador e vai agregar muito ao time, mas precisa de tempo para se adaptar. Temos que ter um pouco de cuidado.”

Com o time praticamente definido, a tendência é que Luan continue no banco de reservas. Assim, o ataque deverá ter Mosquito, Adson e Jô.

Mas além da oscilação no Brasileiro, Santos e Corinthians têm um outro desafio a cumprir: melhorar o desempenho em clássicos estaduais. A temporada 2021 vem acusando essa ineficiência.

Nos cinco jogos que fez contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians, os santistas perderam quatro e venceram apenas um. Do outro lado, o desempenho também não é bom. Em seis duelos, os corintianos sofreram duas derrotas, empataram três vezes e só obtiveram um triunfo.

Muito desse retrospecto negativo reflete a atuação apagada das equipes no Estadual. O Santos, por exemplo, perdeu os três clássicos da fase de grupos e não se classificou para as quartas de final. Já no Brasileiro, nos dois confrontos realizados, o aproveitamento foi de 50%: vitória de 2 a 0 sobre o São Paulo e revés de 3 a 2 para o Palmeiras.

O histórico corintiano no Estadual também não é bom. Em quatro confrontos, o time só venceu o Santos na Vila. Depois, empatou com o São Paulo e perdeu duas vezes para o Palmeiras. Já no Nacional, a equipe de Sylvinho ficou na igualdade nos dois clássicos que disputou (0 a 0 com São Paulo e 1 a 1 diante do Palmeiras).

FICHA TÉCNICA

SANTOS x CORINTHIANS

Santos: João Paulo; Madson, Kayki, Wagner Leonardo (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Marcos Guilherme, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel (Roni) e Giuliano; Mosquito, Adson e Jô.

Técnico: Sylvinho.

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Horário: 16h

Local: Vila Belmiro, em Santos

Na TV: Pay-per-view