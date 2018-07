Cobertura da Arena Palestra começa a ser montada

SÃO PAULO - O Palmeiras iniciou mais uma etapa do processo de reforma e modernização da Arena Palestra Itália. Nesta quarta-feira, a WTorre, construtora responsável pela obra no estádio do clube, começou o processo de montagem do primeiro módulo da estrutura da cobertura da Arena.

Essa etapa foi iniciada com a colocação da primeira das cinco treliças da cobertura da Arena Palestra Itália. Elas formarão a estrutura que suportará o restante da cobertura do estádio. A expectativa da construtora e do Palmeiras é de que essa parte da obra seja concluída ainda neste ano, na primeira semana de dezembro.

Depois que essa fase da reforma da Arena Palestra Itália for encerrada, a construtora poderá iniciar a montagem da cobertura do estádio. A previsão inicial é para que isto comece a ser feito na segunda semana de dezembro. Isto será realizado ao mesmo tempo em que o restante do estádio é reformado.

A previsão do Palmeiras é de que o estádio, com capacidade para aproximadamente 45 mil pessoas, esteja concluído no segundo semestre de 2013.