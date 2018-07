Cobiçado na janela europeia, Douglas Costa já disse sim à Juventus, diz jornal

O meia-atacante Douglas Costa pode estar perto de trocar o Bayern de Munique pelo futebol italiano. Sondado por gigantes do futebol europeu, como Barcelona, Manchester United e Liverpool, o brasileiro já disse sim à Juventus, atual vice-campeã europeia, de acordo com a imprensa italiana.

Segundo a edição desta quarta-feira, 14, do jornal Gazzetta dello Sport, o time ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 22,2 milhões) em salários ao jogador. Na última terça, 13, o agente de Douglas Costa teria se reunido com representantes da Juventus para informar o clube sobre a vontade do brasileiro.

Um possível empecilho para a mudança seria a negociação entre os clubes. O Bayern, de acordo com o jornal, espera faturar até 49,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 184 milhões) com a venda do brasileiro. A Juventus, no entanto, teria oferecido 35,1 milhões de euros pelo jogador (perto de R$ 130 milhões).

Nas últimas semanas, com o fim da temporada europeia, jornais de diversos países levantaram possíveis destinos para Douglas Costa, que perder espaço no Bayern desde a saída de Pep Guardiola.

No início do mês, o Sport, da Espanha, disse que o Barcelona estaria interessado em comprar o brasileiro. Recentemente, o inglês "The Sun" destacou o interesse de Tottenham, Manchester United, Liverpool e Inter de Milão no jogador.