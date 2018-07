Cobiçado no Brasil, Nenê diz que deseja sair do PSG

"Adoro a cidade, o PSG e sua torcida, que sempre me tratou com muito respeito. Pessoalmente e pelas redes sociais, venho recebendo inúmeras mensagens de torcedores pedindo para que eu permaneça. É uma decisão difícil, mas acho que chegou o momento de seguir um novo caminho em minha carreira", afirmou.

Nenê tem contrato com o Paris Saint-Germain até julho de 2013, mas espera chegar a um acordo com o clube para ser liberado. "Acredito que vamos chegar a um consenso e serei liberado do cumprimento do restante do contrato", declarou o atacante, que desembarca na noite desta quinta-feira em São Paulo.

Com 31 anos, Nenê está sendo pouco aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti no Paris Saint-Germain nesta temporada, mesmo tendo sido o artilheiro da última edição do Campeonato Francês. O jogador é um dos que mais interessa clubes brasileiros neste momento, incluindo o Santos e o Cruzeiro, e deve ser alvo de propostas diante da decisão de não atuar mais no seu atual time.