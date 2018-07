Cobiçado pelo City, Matuidi renova contrato com PSG

PARIS - Cobiçado pelo Manchester City, o meia Blaise Matuidi renovou nesta quarta-feira seu contrato com o Paris Saint-Germain. Pelo novo acerto, o jogador da seleção francesa defenderá o time da capital até 2018. O acordo encerrou as especulações acerca do futuro do jogador, que chegou ao clube em 2011 e tinha contrato somente até junho deste ano. Matuidi vinha sendo alvo de constantes rumores sobre seu futuro, que incluía até uma eventual transferência milionária ao City.

Aos 26 anos, o meia foi um dos destaques da equipe na busca pelo título do Campeonato Francês na temporada passada. Ele vem formando boa dupla no meio-campo com Thiago Motta. O brasileiro naturalizado italiano renovou seu vínculo na semana passada - agora o novo alvo do Paris Saint-Germain é o zagueiro Alex.