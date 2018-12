Cobiçado pelo Cruzeiro, Bruno Henrique vê saída improvável do Santos

Cobiçado pelo Cruzeiro para a temporada 2019, o atacante Bruno Henrique admite o interesse de defender as cores do time mineiro no futuro, mas acredita que sua saída do Santos é improvável neste momento. O jogador de 27 anos tem vínculo com o time paulista até o ano de 2021.

"Todo mundo sabe que é uma negociação muito complicada. O Santos, que tem os [meus] direitos, tem feito algumas exigências. No futebol brasileiro, é muito difícil pagar o que o Santos pede. Vou deixar nas mãos do meu empresário e do Santos para resolver, quem sabe no futuro, o mais rápido possível", afirmou Bruno Henrique revelou em entrevista à Rádio Itatiaia.

O jogador se tornou alvo do time mineiro por ter características que agradam ao técnico Mano Menezes, que afirmou recentemente buscar um atacante de velocidade para reforçar a equipe para a temporada 2019.

O que poderia aproximar o jogador do Cruzeiro é a proximidade da família de Bruno Henrique, que é mineiro. "Sou daqui e fui criado aqui também. Tenho um sonho de jogar no time da minha cidade e, se isso acontecer, vou ficar muito feliz. Estarei mais perto da minha família também", declarou o atleta.

Bruno Henrique demonstrou interesse em reforçar o Cruzeiro, apesar do contrato com o Santos. "O time do Cruzeiro não tem nem o que falar, esse ano conquistou mais um título. É um time de muita qualidade, que sempre chega. Tem grandes jogadores. Fico muito feliz pelo fato de o Mano lembrar de mim. Eles precisam de um jogador de velocidade e eu tenho essas características. Se acontecer, vou ficar muito feliz", afirmou.