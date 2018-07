Cobiçado pelo Grêmio, Insua acerta com clube espanhol Cobiçado pela diretoria do Grêmio, o lateral-esquerdo Emiliano Insua vai acertar contrato com o Atlético de Madrid nesta sexta-feira. O jogador, que defendia o Sporting, de Portugal, fechará vínculo por três anos e meio com o clube espanhol.