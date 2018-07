Cobiçado pelo Santos, Diego diz que fica no Wolfsburg

WOLFSBURG - O Santos não esconde o desejo de repatriar o meia Diego para o ano que vem, mas, pelo menos por enquanto, parece que o sonho não será realizado. Vivendo ótimo momento no Wolfsburg, o jogador garantiu que seu foco está voltado exclusivamente para o time alemão, para onde prometeu voltar em janeiro, após as férias no Brasil.

"Estou 100% focado no Wolfsburg. Estarei de volta em janeiro", disse. "Estou com ótima sensação, estamos fazendo um grande trabalho. Agora é hora de sentar e relaxar um pouco para voltar com nossas baterias recarregadas, e seguir com nossa boa sequência no ano que vem." Apesar das declarações de Diego, o Santos parece determinado a contratá-lo. O problema é o alto pedido salarial do meia, o que, segundo o presidente do Santos, Odílio Rodrigues, torna a negociação "difícil". Mesmo afirmando seu desejo de permanecer no Wolfsburg, Diego admitiu que pode ser negociado se esse for o desejo dos alemães.

"Eu estou esperando que o clube decida em que direção quer ir. Estou tentando mostrar para o clube que estou realmente feliz aqui e que realmente queria seguir ajudando o time. Mas está nas mãos do clube a decisão, realmente. Só então teremos o que falar", afirmou.

Diego foi autor de um dos gols do empate do Wolfsburg por 2 a 2 contra o Borussia Mönchengladbach, domingo, fora de casa. Foi a nona partida consecutiva sem derrota da equipe, que ocupa a quinta colocação do Campeonato Alemão, com 30 pontos.