Ronaldinho pode reeditar parceria com Eto'o  em time turco

Cobiçado pelo Vasco, Ronaldinho Gaúcho deve se transferir para o Antalyaspor, da Turquia. O jogador deixou recentemente o Querétaro, do México, e era alvo de times brasileiros, principalmente o clube carioca. O presidente Eurico Miranda chegou a afirmar que as chances de acertar com o meia-atacante eram de 90%.

Os esforços do Vasco, contudo, parecem que não deram resultado. Na noite desta segunda-feira, Ronaldinho divulgou vídeo nas redes sociais indicando o acerto próximo com o Antalyaspor. Ele afirma que vai se encontrar nos próximos dias com Ümit Akbulut, que representa alguns jogadores, como Felipe Melo, na Turquia.

No mesmo dia, o presidente do clube turco, Gultekin Gencer, garantiu ter chegado a um acordo com o brasileiro, em entrevista ao canal turco TRT Spor. Ele afirmou que o anúncio oficial seria feito ainda nesta semana, assim que a papelada for lida e assinada.

O dirigente sonha em retomar no Antalyaspor a vitoriosa parceria entre Ronaldinho e o camaronês Samuel Eto'o, com quem também negocia. Os dois jogaram juntos no Barcelona entre 2004 e 2008 e faturaram diversos títulos importantes, como a Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha.