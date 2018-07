Cobiçado pelo Vasco, Deola não pretende voltar para o Palmeiras

SÃO PAULO - Um dos destaques do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Deola teria de voltar ao Palmeiras para a próxima temporada, mas isso não deve acontecer. Em entrevista ao Estado, o goleiro fala sobre o seu futuro e embora diga que ainda não definiu o seu futuro, ele não deseja retornar para ser reserva.

"Tenho contrato com o Palmeiras e meu vínculo com o Vitória acabou no dia 30 de novembro. Não sei o que vai acontecer. Meu procurador está conversando com o César Sampaio (gerente de futebol do Palmeiras) para ver o que é melhor para todo mundo", explicou o goleiro, que compromisso com o Alviverde até o final de 2013.

O técnico Gilson Kleina gostaria de contar com Deola, mas a contratação de Fernando Prass faz com que as chances dele ser titular diminuam bastante. A tendência é que Deola seja reemprestado para algum outro clube. O próprio Vitória e o Vasco admitiram interesse em sua contratação. "Difícil falar do futuro. Tenho uma vida no Palmeiras, mas peguei carinho pelo Vitória e outras coisas podem acontecer também. Ainda estamos conversando para decidir o futuro."

Sobre a possibilidade de ser reserva no Palmeiras, Deola desconversou, mas admitiu que seria difícil conviver com o banco de reservas. "Às vezes você se sente útil mesmo sendo o segundo, terceiro ou quatro goleiro, depende do ambiente. Mas é claro que nenhum jogador se contenta em ser reserva e quer jogar."