Cobiçado por europeus, Pedro se diz focado no Flu: 'Tenho que dar o meu melhor'

O centroavante Pedro é hoje o jogador mais cobiçado do elenco do Fluminense. Assediado por clubes do futebol europeu, o jogador comentou nesta sexta-feira sobre esse interesse, mas foi taxativo em dizer que seu foco é total no time das Laranjeiras, que disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, e se disse tranquilo quanto ao assunto.

"Sou um cara tranquilo quanto a isso. Não ligo pelo que falam nas matérias. Fico focado em jogar futebol e em ajudar no Fluminense. Deixo para os meus empresários resolveram. O futebol é dinâmico, não dá para prever muita coisa. Tenho que dar o meu melhor e as coisas vão acontecer naturalmente", afirmou Pedro, em entrevista coletiva no CT Pedro Antônio, no Rio de Janeiro.

Nesta sexta-feira, o Fluminense anunciou a contratação do atacante Lucão, que já participou da atividade com o elenco. O jogador chega para brigar por posição com Pedro, que não teme a concorrência, dizendo que é bom para o time ter várias opções.

"A concorrência é normal e é sempre bom. É bom ter essas opções de jogadores que possam entrar em campo e resolver o jogo. Quem for entrar, vai dar o seu melhor. Ele chegou recentemente, não troquei muita ideia, desejei sorte e espero que possa nos ajudar. Jogador veio para acrescentar e espero que ele possa dar o seu melhor para ser feliz aqui no Fluminense. É bom ter muitas opções para o ataque. Lucão veio para somar", disse.

Quem também poderá reforçar o ataque tricolor, a partir de 2020, é Fred. Insatisfeito no Cruzeiro, o centroavante já afirmou que pensa em voltar ao Fluminense. Pedro contou nesta sexta-feira que gosta da ideia. "É um ídolo para mim. Um cara que me ajudou muito quando subi para o profissional do Fluminense. Se ele voltar, vai ser bom para a gente e muito bom para o clube também. Se ele voltar, vai ser bem recebido", garantiu.