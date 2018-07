Cobiçado por outros times, Zé Rafael renova com o Bahia até 2020

A diretoria do Bahia acertou nesta sexta-feira a renovação com o meia Zé Rafael, um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. Alvo de outros clubes da Série A, o jogador permanecerá no clube de Salvador até o final de 2020.

A prorrogação do vínculo do atleta, que anteriormente vigorava até 2019, foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O site da instituição informa ainda que o jogador receberá um aumento salarial, cujos valores não foram divulgados pelo time tricolor baiano.

A renovação de Zé Rafael ocorre um dia depois do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, admitir publicamente o interesse em contar com o meia para 2018. O clube paulista pretendia usar o lateral-direito Moisés e o atacante Mendonza (que está emprestado ao Bahia) para acertar a contratação.

Além do Corinthians, o Palmeiras também monitorava a situação do meia, que é a principal fonte da criação de jogadas ofensivas do Bahia e tem três gols marcados no Brasileirão.