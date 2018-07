Coca-Cola procura meninas e meninos que queiram carregar as bandeiras na Copa das Confederações

SÃO PAULO - Um dos patrocinadores oficiais da Copa das Confederações, a Coca-Cola realiza um concurso no Brasil, em todo o território nacional, para meninos e meninas que queiram carregar a bandeira de uma das seleções participantes da competição, que acontece entre os dias 15 e 30 de junho em seis cidades do País: Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza; Salvador e Recife. Entre as exigência do regulamento, os interessados devem ter residência fixa no Brasil, e de 13 a 16 anos completos até 30 de junho deste ano.

O concurso leva o nome Carregador de Bandeira. Os participantes devem também mandar uma frase explicando por que gostariam de carregar a bandeira de uma das oito seleções. A empresa receberá as incrições até o dia 24 de abril.