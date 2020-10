Coelho diz que Corinthians precisa recuperar a confiança para jogar bem

O técnico Dyego Coelho afirmou que precisa fazer com que o time do Corinthians consiga readquirir a confiança para se afastar da zona de rebaixamento. Após o empate sem gols com o Atlético-GO, a equipe alvinegra está apenas dois pontos à frente dos últimos lugares na tabela.

"Temos de ter confiança para ficar com a bola, e fazer as jogadas, que são feitas nos treinamentos. Isso não se consegue da noite para o dia, mas acho que, após um primeiro tempo muito abaixo, fomos melhor na segunda etapa", disse o treinador, que festejou o fato de o time "pelo menos" não ter levado gol do Atlético-GO.

"A defesa esteve mais sólida, não levamos gol. Ficamos mais com a bola e só vamos conseguir melhorar cada vez mais com trabalho, trabalho, trabalho", disse Dyego Coelho, em entrevista coletiva após o 12º jogo do time no Brasileiro, competição na qual soma apenas 13 pontos.

Perguntado sobre qual seria a briga do time neste campeonato nacional, o técnico corintiano afirmou que "sempre é o próximo jogo". "Ganhar o próximo jogo é sempre o nosso objetivo. O time treinou bem durante a semana, os jogadores tiveram um comportamento diferente e só assim nós vamos conseguir sair das partidas com os três pontos."

O Corinthians é apenas o 14º colocado, com um aproveitamento de 36,1% dos pontos disputados. O time volta a campo no sábado, às 21 horas, em Bragança Paulista, quando terá pela frente o Red Bull Bragantino. O lateral-direito Fágner, que cumpriu suspensão frente ao Atlético-GO, poderá voltar à equipe.