Coelho confirma que haverá mudanças no Corinthians para encarar o Avaí

O técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho, concedeu entrevista nesta terça-feira no CT Joaquim Grava e avisou que o time terá mudanças para enfrentar o lanterna e rebaixado Avaí, quarta-feira, na arena em Itaquera, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, avisou que só confirmará a escalação momentos antes do duelo.

A tendência é que Ramiro e Gustagol deixem a equipe para as entradas de Janderson e Clayson. A única dúvida fica por conta da presença de Mauro Boselli, que está em fase final de recuperação de problema muscular. Caso ele fique fora, Vagner Love continuará na equipe. "Sobre Boselli, eu dependo do rendimento dele, do que ele nos mostrar no treinamento. Se estiver bem, levamos ele para o jogo", declarou o treinador.

O Corinthians deve entrar em campo com Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Junior Urso; Janderson, Pedrinho e Clayson; Boselli (Vagner Love). "A gente precisa ganhar o jogo amanhã (quarta-feira). Não quero saber se vai jogar bem ou mal, mas a gente precisa ganhar. Mas a maneira como a gente joga, agressivamente, faz com que o torcedor goste do jogo. O que os jogadores estão fazendo no treino traz isso. E consequentemente a gente vai colocar isso no campo", sentenciou.

A missão do interino é manter o time na zona de classificação para a Libertadores. Atualmente, quatro pontos separam o Corinthians, oitavo colocado, do Goiás, o nono. "Cheguei ate a comentar com os jogadores sobre a questão da vaga na Libertadores que abriu, e eles responderam que independentemente de ter essa vaga ou não eles não teriam qualquer tipo de relaxamento. Eles sabem da dificuldade que vai ser, da luta que temos que ter. Já teve uma mudança contra o Botafogo, estão jogando para frente, como eu estou pedindo. O que eles fizeram mostra que eles estão interessados nessa vaga."

Coelho elogiou o comprometimento do grupo em assimilar as mudanças táticas e de comportamento que ele tem proposto. Para ele, a evolução dentro de campo é nítida, e poderá ser vista já nos próximos jogos. "A mudança é muito brusca, é muito forte. Até assimilar tudo aquilo... Dei o exemplo da minha chegada à base, substituindo o (Eduardo) Barroca, era completamente diferente o estilo de jogo e eu levei dois meses para fazer os meninos entenderam. Então vai oscilar, não adianta. Mas os jogadores tiveram uma mudança de comportamento, e isso precisa ser valorizado. A gente viu a mudança, e isso me deixa confortável. Tenho certeza absoluta que se tivesse um pouquinho mais tempo a gente não iria oscilar tanto", explicou.