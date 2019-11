Coelho deixa em aberto briga no ataque do Corinthians: 'Quem ganha é o torcedor'

O técnico interino Dyego Coelho destacou a boa fase dos atacantes do Corinthians e evitou dizer quem será o titular na partida de domingo contra o Atlético-MG pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustagol fez um gol e deu uma assistência e Boselli entrou no segundo tempo e também deixou o dele contra o Avaí.

"É bom para o clube. Vai entrando um, vai entrando o outro, vão fazendo gol. Temos que dar moral, falar com eles que a briga é boa. Quem ganha é o torcedor do Corinthians", comentou o treinador em entrevista coletiva.

Com a vitória o Corinthians ultrapassou o Inter na tabela e agora ocupa a sétima colocação com 53 pontos, a um de distância do São Paulo e quatro à frente do Goiás, o nono e primeiro time fora da zona de classificação da Libertadores.

"O objetivo continua sendo o mesmo, Libertadores. Cada jogo é uma guerra, uma batalha. A nossa meta é Libertadores. Buscar da melhor maneira possível, lutando, vencendo o jogo. Não tem outra situação. Agora é pensar no Atlético-MG."

Outro ponto destacado pelo treinador foi a entrega dos jogadores. "O que eles procuraram fazer com a ideia que colocamos para eles, me deixa muito feliz. Isso mostra que tem um caminho para seguir. Eles conseguirem fazer isso em pouco tempo me deixa muito feliz. Eles comparam a ideia, fazem com uma entrega e satisfação muito grande."