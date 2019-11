Coelho diz que meta corintiana é Libertadores: 'Vamos brigar até a última rodada'

O técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho, afirmou neste domingo que a meta do clube neste Campeonato Brasileiro ainda é a classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Com o empate por 0 a 0 contra o Internacional, pela 33.ª rodada, o time paulista ocupa a oitava colocação com 50 pontos, seis atrás do Grêmio, quarto colocado.

Na posição em que se encontra, o Corinthians está fora até mesmo da fase eliminatória da competição sul-americana. "A meta é chegar direto na Libertadores, ela é fato. É o que conversamos no treino, no CT, a gente tem que dar um jeito e vamos brigar par chegar na Libertadores até a última rodada, é a nossa intenção", disse Coelho.

Restando cinco rodadas para o final do Brasileirão, o Corinthians ainda terá pela frente Botafogo (fora), Avaí (casa), Atlético-MG (fora), Ceará (fora) e Fluminense (casa).

Apesar do tropeço em casa, o treinador valorizou o ponto somado. "Esses dois últimos jogos (empatou contra o Palmeiras), eu falo que ganhamos um ponto fora de casa e um contra uma equipe grande do Inter. Foi um jogo muito difícil. O campeonato é muito difícil. Não estamos falando de qualquer equipe. Conseguimos fazer um segundo tempo maravilhoso e espero continuar assim, jogando sempre para frente, não tenha dúvida disso. Vamos encostando. Se deixar encostar, vamos indo, vamos indo... Se Deus quiser, vamos chegar na Libertadores", afirmou.