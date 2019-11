Coelho promete empenho para confirmar Corinthians na Libertadores

O técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho, procurou adotar um tom otimista após a derrota para o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, no Engenhão. Ele destacou que o time paulista vai lutar até a última rodada por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

Com a derrota, o Corinthians estagnou nos 50 pontos, na oitava colocação. Neste cenário, o time estaria classificado para a fase preliminar da competição sul-americana.

Campeão da edição atual do torneio, o Flamengo tem lugar assegurado no ano que vem. Santos e Palmeiras também já garantiram vaga diretamente na fase de grupos.

Sem conseguir se aproximar de Grêmio (59 pontos), Athletico-PR (56, já classificado à Libertadores pelo título da Copa do Brasil) e São Paulo (54), o Corinthians terminou a rodada de olho no retrovisor e viu o Goiás, nono colocado, reduzir a distância para quatro pontos (50 a 46), restando quatro jogos para o fim da competição.

"A meta sempre foi falada aqui dentro: chegar na Libertadores. Não importa como. Jogadores querem, comissão quer, diretoria quer, torcida quer. Vamos dar o máximo para conquistar essa vaga na Libertadores", disse o técnico Coelho.

Quanto ao desempenho do time, ele elogiou o primeiro tempo do Corinthians. "Jogamos para frente. No primeiro tempo, se a gente converte em gols todas as finalizações que fizemos, ou pelo menos parte delas, as coisas seriam mais fáceis", comentou.

"Acabamos sendo castigados, mas as coisas estão mudando e, aos poucos, a gente precisa entender. Agora é trabalhar para pegar o Avaí", completou Coelho, referindo-se ao adversário de quarta-feira, na Arena de Itaquera.