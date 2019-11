Coelho promete novo comportamento do Corinthians contra o Fortaleza

O Corinthians vai mudar de comportamento nesta quarta-feira, às 19h30, diante do Fortaleza, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. É o que promete Dyego Coelho, técnico da equipe sub-20 e que vai dirigir o time interinamente no Nacional.

“A grande mudança é comportamental. Precisa mudar o mais rápido possível. Perdeu a bola, tem que ter comportamento. Treinamos ontem e já deu para perceber mudança”, disse.

O Corinthians não vence há oito rodadas. Com isso, a equipe despencou para a oitava posição no Campeonato Brasileiro. “A situação que eu procuro fazer desde que sou treinador é agressividade, comportamento, luta. Taticamente, fazer com o que time jogue, sufoque o adversário, e isso não é fácil. É preciso ter tempo. Queremos a vitória e vamos conseguir com trabalho”, disse Coelho.

O treinador interino afirmou que o grupo do Corinthians está preocupado e chateado com a sequência de jogos sem vitória, especialmente com a goleada sofrida diante do Flamengo. “Encontrei um grupo preocupado. Estão chateados com a situação. Conversei com alguns, o treino que fizemos mostra o que eu pedi para eles. Encontramos um grupo chateado, vindo de um jogo chato. Mas passou, são grandes jogadores, são homens. Precisam ser respeitados aqui dentro. Estão com vontade de dar a volta por cima.”

Habituado com os talentos da base, Coelho disse que pode trazer alguns garotos da equipe júnior para participar da reta final da temporada. Nesta quarta-feira, ele não poderá contar com Cássio, com dores no lado esquerdo do quadril, e Fagner, com dores musculares. Vagner Love continua fora, em recuperação de estiramento.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Walter; Michel, Bruno Méndez, Gil e Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Janderson, Pedrinho e Mateus Vital; Boselli. Técnico: Dyego Coelho.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho, Romarinho, Felipe Pires e Osvaldo; Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Juiz: Caio Vieira (RN).

Local: Arena Corinthians.

Horário: 19h30.

Na TV: Pay-per-view.