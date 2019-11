Coelho tem três opções para definir o substituto de Pedrinho no Corinthians

O técnico interino Dyego Coelho tem três opções táticas para substituir o meia Pedrinho, um dos principais jogadores do Corinthians e que foi convocado pela seleção brasileira sub-23. São eles: Sornoza, Jadson e Mateus Vital. A equipe precisa da vitória no jogo diante do Internacional, domingo, às 18h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sornoza é o favorito. O equatoriano tem tido boa participação em bolas paradas ao longo da temporada e tem maior facilidade na recomposição defensiva, ele marca melhor, características que Coelho tem cobrado nos treinamentos e nas duas últimas partidas. Jadson fez seu último jogo como titular há mais de dois meses, no empate em 2 a 2 com o Ceará, na Arena Corinthians. Desde o empate, ele entrou a partir do banco de reservas em sete partidas, mas não vem sendo escolhido como titular.

⚠️ATENÇÃO, FIEL!⚠️ A CBF alterou o horário do jogo entre Corinthians x Internacional, válido pela 33ª rodada do @Brasileirao, deste domingo (17). O duelo, antes marcado para 16h, agora acontecerá às 18h. #VaiCorinthians pic.twitter.com/Jqa7f0twDE — Corinthians (@Corinthians) 11 de novembro de 2019

Como Coelho deve manter o esquema tático, atuando com um meia mais centralizado, Mateus Vital tem menores chances de ser escalado. Ele costuma atuar mais aberto, flutuando pelos lados do campo. Por outro lado, ele pode atuar no lugar de Ramiro, jogando um pouco mais recuado. A posição de Pedrinho rendeu polêmica quando Fábio Carille comandava a equipe. O próprio jogador disse preferir atuar como meia, enquanto o técnico falava que Pedrinho era melhor pelo lado do campo. "O Ramiro, na minha opinião, é um jogador de dentro, de jogo apoiado, que dá sustentação melhor", disse Coelho.

Diante do Inter, Corinthians não terá o volante Gabriel, suspenso, e o zagueiro Bruno Méndez, convocado para os amistosos da seleção principal do Uruguai. O Corinthians volta a treinar na tarde de quarta, com um jogo-treino diante do Atibaia, no CT.