Coentrão quer justificar por que Real pagou caro por ele

"A resposta a esta pergunta será dada pelo tempo. Eu só posso responder em campo e quero demonstrar que tenho qualidade para compensar qualquer valor. Vou trabalhar com confiança", destacou o lateral, que passará a integrar uma legião de portugueses em Madri. Além dele, o Real conta com Ricardo Carvalho, Pepe, Cristiano Ronaldo e o técnico José Mourinho.

Mais experiente do quarteto português, Carvalho conhece bem o trabalho de Mourinho e aposta que o Real Madrid terá uma ótima temporada. "As equipes que ele dirige melhoram a cada dia e seus segundos anos à frente das equipes são melhores porque os atletas se conhecem mais", disse o jogador.

Em pré-temporada com o Real Madrid em Los Angeles, Coentrão já se diz adaptado ao grupo. "Me sinto muito bem com todo o elenco. Fui muito bem recebido por todos e isso me ajudou na adaptação. Estou muito orgulhoso de jogar no Real Madrid", garantiu o lateral.