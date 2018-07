COF reprova contas do Palmeiras

SÃO PAULO - Em votação realizada pelo COF (Conselho de Orientação Fiscal), pelo placar de 9 a 8, as contas do Palmeiras de 2011 foram reprovadas. O presidente do clube, Arnaldo Tirone, que inícia o segundo ano de sua gestão em 2012, esteve presente no encontro. Segundo conselheiros, Tirone, no entanto, pouco falou a respeito da decisão. Nos primeiros dias deste ano, o COF já havia reprovado o orçamento de 2012. O balancete do clube aponta uma dívida que gira em torno dos R$ 220 milhões.

Os números da gestão de Tirone ainda serão analisados em nova reunião, dessa vez, do Conselho Deliberativo do time alviverde, marcada para esta quinta-feira, na Academia de Futebol. Apesar do otimismo dos aliados do presidente, caso as contas não sejam aprovadas novamente, mostrará que o trabalho de Tirone possui pouco respaldo entre os conselheiros. No entanto, silêncio de Tirone não deve ser repetido nesta reunião. O presidente deve tomar a palavra para defender a gestão.

Em 2011, o Conselho Deliberativo reprovou as contas de 2010, ano da gestão de Luiz Gonzaga Belluzzo, que não conseguiu colocar um substituto na eleição seguinte, quando Tirone foi eleito.

PROTESTO

A reunião desta quinta-feira deve ser movimentada. Além da análise a votação sobre as contas do clube, é esperada uma manifestação contra o vice-presidente, Roberto Frizzo, para que ele seja retirado do comando do futebol do Palmeiras.