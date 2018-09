Cogitado no Manchester United, Zidane diz que está próximo de definir futuro

Cogitado para assumir o Manchester United, Zinedine Zidane disse que seu retorno ao trabalho não deve demorar. O treinador está sem clube desde que deixou o Real Madrid ao término da última temporada.

A imprensa inglesa especula que o francês é um forte candidato a substituir José Mourinho, que está bastante desgastado no United. "Com certeza dentro de pouco tempo vou voltar a treinar, porque é o que gosto e o que tenho feito na minha vida", afirmou Zidane em entrevista no domingo ao canal espanhol TVE.

Zidane falou rapidamente com a emissora enquanto assista ao jogo do filho Elyaz, que atua na categoria infantil do Real Madrid, que tem como técnico o ex-jogador Xabi Alonso. Foi a primeira vez que o treinador comentou sobre seu futuro de maneira mais clara.

O jornal inglês "Mirror" tem dado bastante destaque sobre o eventual acerto de Zidane com o United. No domingo, publicou que o ex-treinador do Real Madrid já teria até uma lista de reforços para o clube com Kross, Thiago Alcântara, James Rodríguez e Cavani. Nesta segunda, listou cinco coisas que Mourinho precisa fazer para não ser substituído por Zidane.

O francês deixou o Real Madrid depois de ganhar a Liga dos Campeões por três vezes consecutivas. Zidane está entre os finalistas ao prêmio da Fifa de melhor treinador. Ele concorre com o técnico da seleção croata, Zlatko Dalic, vice-campeão do mundo, e com o compatriota Didier Deschamps, que levou a França à taça da Copa. O anúncio do vencedor será feito em Londres, no dia 24.