COI ainda precisa vender 30% da cota de patrocínio da Olimpíada

Os bons resultados apresentados com audiência e arrecadação na Copa do Mundo não só animaram a Fifa e o Comitê Organizador Local (COL), mas também os organizadores da Olimpíada de 2016. Para o Comitê Rio, a esperança é de que a boa impressão deixada pelo Mundial se reflita nos patrocínios para os Jogos Olímpicos.

"Só falta vender 30% dos patrocínios. Estamos bem tranquilos quanto a isso e com um pouco mais de otimismo depois da Copa", revelou Mario Andrada, diretor de Comunicação do Comitê.

"Vimos que o Mundial mudou o humor do País em relação aos grandes eventos. Temos até a véspera dos Jogos Olímpicos para fechar os patrocínios, mas quanto mais rápido resolvermos, melhor", afirmou Andrada.

Em entrevista ao Estado, o presidente da Autoridade Pública Olímpica, general Fernando Azevedo e Silva, adotou um tom diferente e admitiu que os organizadores dos Jogos estavam com dificuldades para atrair patrocinadores.

"Realmente, antes da Copa, eles estavam com dificuldades", disse o general, em relação ao Comitê Rio 2016. "Eles têm a esperança de que, com o sucesso da Copa, os patrocinadores comecem a olhar para a Olimpíada", declarou.

DINHEIRO PÚBLICO

Por enquanto, a União não aportou nem serviços nem recursos. No entanto, ele admite que poderá gastar até R$ 2 bilhões em verbas públicas com o Jogos Olímpicos, uma conta que seria dividida ainda com Estado e município.

"Mas vão ter de justificar o motivo", declarou o general. Ele garante que não necessariamente os R$ 2 bilhões serão usados.

"A Rio 2016 pode pensar em contar com isso, ou para aliviar ou honrar compromissos", explicou.

De acordo com o Comitê Rio 2016, aproximadamente 40% das obras para a Olimpíada estão concluídas. A expectativa é de que todas estejam prontas a tempo de receber os eventos-teste.

Serão 48 no total, sendo que o primeiro será realizado em agosto, com o objetivo de avaliar as raias e a qualidade da água na Baía da Guanabara, local que receberá as provas de vela.