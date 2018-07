COI promete investigar acusação contra Issa Hayatou

O Comitê Olímpico Internacional (COI) vai investigar Issa Hayatou, um dos vice-presidentes da Fifa, sobre as acusações de que ele teria recebido ilegalmente dinheiro da ISL, antiga agência de marketing da entidade responsável pela organização do futebol mundial. O COI disse que vai pedir para a emissora estatal britânica, a BBC, passar as provas de uma investigação sobre suposta corrupção na Fifa, que foi exibida na segunda-feira.

Hayatou, uma antigo membro do COI e presidente da Confederação Africana de Futebol, teria recebido 100 mil francos franceses da agência ISL, em 1995. O COI disse que tem tolerância zero com a corrupção e irá tratar do assunto na sua comissão de ética.

Além de Hayatou, Ricardo Teixeira, presidente da CBF, e Nicolás Leoz, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, foram acusados de terem recebido propina da ISL. Os três dirigentes fazem parte do Comitê Executivo da Fifa e vão participar da votação que vai definir as sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022 na quinta-feira.