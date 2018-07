Coincidência familiar liga maiores goleadas sofridas pelo Palmeiras

Uma infeliz coincidência conecta as duas maiores derrotas do Palmeiras na história do Campeonato Brasileiro. A mesma família estava no comando do time tanto nos 6 a 0 para o Inter, em 1981, como na goleada de mesmo placar diante do Goiás, no último domingo. Ex-jogadores do clube, Dudu e o sobrinho Dorival Junior são personagens desses tristes episódios da história alviverde.

Procurado pela reportagem, Dudu não quis comentar a derrota na década de 1980 e disse apenas que se sentia muito desconfortável com a fase atual do clube. A derrota no último fim de semana deixou o Palmeiras na última posição da tabela e sob risco de rebaixamento em pleno ano de centenário.

Em 1981 a goleada sofrida em Porto Alegre praticamente eliminou o clube da competição. A edição do jornal O Estado de S. Paulo do dia seguinte à goleada destacou a fragilidade e a falta de criatividade do time. O técnico Dudu cumpria suspensão acompanhou o jogo das arquibancadas do Beira-Rio e classificou a derrota como um "desastre do futebol".

Na partida seguinte o Palmeiras enfrentou curiosamente o Goiás, que seria o algoz de outra goleada 33 anos depois. Em São Paulo o time ganhou dos visitantes por 2 a 0, resultado que eliminou as duas equipes do grupo.

Já em 2014 a chance do Palmeiras se redimir será contra o Vitória, na quinta-feira, no Pacaembu. A vitória já pode tirar o time da lanterna do Campeonato Brasileiro.