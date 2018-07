Coincidência histórica das Copas sugere título da Argentina em 2014

Se depender de uma coincidência que vigora há 20 anos, a Argentina já pode começar a comemorar o título da Copa. Nas últimas cinco edições de Mundial, quem terminou em terceiro lugar na classificação foi a equipe eliminada pelo vencedor do torneio. Com a vitória da Holanda sobre o Brasil, neste sábado, cresce a expectativa para que a seleção de Messi confirme esse tendência na final contra a Alemanha, no domingo.

A combinação ainda é maioria no retrospecto histórico. Das 19 Copas disputadas até agora, somente em 1930 e em 1950 não houve a disputa de terceiro lugar e das 17 vezes em que o jogo foi disputado, em 12 o vencedor do confronto havia perdido na semifinal para quem conquistaria o título de campeão.

Desde 1994 a coincidência se repete. Naquele ano, por exemplo, o Brasil derrotou na semifinal por 1 a 0 a Suécia antes de se sagrar tetracampeão contra a Itália. Na véspera da final os suecos bateram a Bulgária por 4 a 0 na disputa do terceiro lugar.

Lista das 12 edições em que o terceiro lugar foi eliminado pelo campeão

1938

Campeã: Itália

Terceiro lugar: Brasil

Semifinal: Itália 2x1 Brasil

1954

Campeã: Alemanha Ocidental

Terceiro lugar: Áustria

Semifinal: Alemanha Ocidental 6x1 Áustria

1958

Campeão: Brasil

Terceiro lugar: França

Semifinal: Brasil 5x2 França

1962

Campeão: Brasil

Terceiro lugar: Chile

Semifinal: Brasil 4x2 Chile

1966

Campeã: Inglaterra

Terceiro Lugar: Portugal

Semifinal: Inglaterra 2x1 Portugal

1974

Campeã: Alemanha Ocidental

Terceiro lugar: Polônia

Confronto pela segunda fase (equivalente à semifinal): Alemanha Ocidental 1x0 Polônia

1978

Campeã: Argentina

Terceiro lugar: Brasil

Confronto na segunda fase (equivalente à semifinal): Argentina 0x0 Brasil

1982

Campeã: Itália

Terceiro lugar: Polônia

Semifinal: Itália 2x0 Polônia

1994

Campeão: Brasil

Terceiro lugar: Suécia

Semifinal: Brasil 1x0 Suécia

1998

Campeã: França

Terceiro lugar: Croácia

Semifinal: França 2x1 Croácia

2002

Campeão: Brasil

Terceiro lugar: Turquia

Semifinal: Brasil 1x0 Turquia

2006

Campeã: Itália

Terceiro lugar: Alemanha

Semifinal: Itália 2x0 Alemanha

2010

Campeã: Espanha

Terceiro lugar: Alemanha

Semifinal: Espanha 1x0 Alemanha