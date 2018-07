Coincidências unem Gabriel Jesus e Robinho, artilheiros do Brasileiro

Enquanto um é experiente, coleciona passagens por grandes clubes do futebol mundial e já brilhou pela seleção brasileira, o outro está apenas iniciando sua trajetória. O sucesso em seu futuro é incerto, entretanto, o que demonstrou em campo já foi o suficiente para despertar os mais diversos olhares. Com 11 gols, Robinho e Gabriel Jesus, dividem a artilharia do Campeonato Brasileiro e estão entre as principais apostas de Atlético-MG e Palmeiras, terceiro colocado e líder, respectivamente, para levantar a taça ao fim da temporada.

A história de Robinho possui mais páginas, muito em função de seus 32 anos. Destes, são ao menos 14 como profissional e muitas conquistas, como duas Ligas Espanholas e um Campeonato Italiano. Em 2002, logo no início de sua carreira, o garoto franzino foi um dos principais nomes da campanha do título nacional do Santos, diante do Corinthians. No país, o jogador ainda levou outro Campeonato Brasileiro, em 2004, além de uma Copa do Brasil, em seu retorno ao time da Vila Belmiro, em 2010.

Copa do Brasil, aliás, que Gabriel Jesus já carrega em seu currículo. Na temporada passada, aos 18 anos, foi campeão na decisão contra o Santos. Resta saber se haverá tempo hábil para erguer o outro caneco brasileiro. Isso porque o atleta foi negociado com o Manchester City, da Inglaterra, e permanece no Palmeiras somente até dezembro. A última chance antes de embarcar para atuar sob o comando de Pep Guardiola será na atual edição.

Coincidentemente, o clube inglês também está na vida de Robinho. Após deixar o Santos em 2005, o atacante defendeu o Real Madrid, da Espanha, por três temporadas, antes de acertar sua ida para o City. Por lá, em 53 jogos, balançou as redes 16 vezes. No Twitter, o jogador do Atlético-MG demonstrou apoio ao palmeirense. "Grande clube, moleque. Você vai ser muito feliz lá no Manchester City! Boa sorte!", escreveu Robinho ao saber da transferência.

Quando o assunto é seleção brasileira, outra coincidência: ambos foram convocados pela primeira vez aos 19 anos. Por mais que não possua longo histórico como o de Robinho, Gabriel Jesus conseguiu um feito inédito: levou o ouro dos Jogos Olímpicos. O goleador do Atlético-MG, por sua vez, fracassou na tentativa de ir para Atenas-2004, quando o Brasil não conseguiu se classificar no pré-olímpico. À época, o jogador foi inclusive alvo de críticas pelo episódio que ficou conhecido como crise do calção, quando ele baixou a bermuda de Diego, que era seu companheiro no Santos, no momento em que o meia tirava a foto oficial para a credencial do torneio.

O desempenho na conquista da campanha da medalha de ouro no Rio garantiu a titularidade na seleção principal, onde em dois jogos, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, marcou dois gols, ambos diante do Equador. Mais experiente, Robinho já entrou em campo mais de cem vezes pelo Brasil tendo participado das Copas de 2006 e 2010, além de ter faturado duas Copas das Confederações e uma Copa América.

A comparação, porém, pode ficar somente nos números. Assim como no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o duelo entre eles está ameaçado. Quando o Atlético-MG derrotou o Palmeiras por 1 a 0, em julho, Robinho entrou em campo, enquanto Gabriel Jesus estava concentrado com a seleção olímpica. O segundo confronto está previsto para 16 ou 17 de novembro. Dia 15, o Brasil enfrenta o Peru pelas Eliminatórias e o palmeirense, se for lembrado pelo técnico Tite, estará em campo.