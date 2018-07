Comitê da Copa informa que Del Nero não recebe mais salários do órgão

O Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014 informou nesta quarta-feira que o presidente do órgão, Marco Polo Del Nero deixará de receber salários da entidade. A revelação de que o cartola, mesmo licenciado da presidência da CBF desde o último dia 3, ainda mantinha o seu cargo remunerado no comitê foi publicada pelo Estado.

"Apesar de continuar como presidente da entidade, o dirigente não tem recebido vencimentos", afirmou a assessoria do órgão. De acordo com o COL, Del Nero "afirma ainda que os reais valores estarão devidamente registrados em sua declaração de Imposto de Renda, assim como todos os seus outros vencimentos e bens". O COL nega a informação de que o salário de Del Nero na organização é de R$ 110 mil. "Na verdade, o valor mensal recebido a partir de 17 de abril de 2015 era apenas uma fração daquele informado na matéria", afirma a assessoria do comitê.

Em depoimento à CPI do Futebol no Senado, semana passada, Del Nero declarou que não se lembrava qual era o seu salário no COL. Ele assumiu a presidência do órgão no dia 17 de abril deste ano, um dia após tomar posse como presidente do CBF.

O COL foi criado em 2008 para organizar a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. A previsão era de que as atividades do comitê se encerrassem no máximo até o próximo dia 14, mas ainda não há uma data definida para o fechamento do órgão. O mandato de Del Nero é de três anos.