COL e Fifa anunciam promoção de executivos para Copa

SÃO PAULO - Em reunião da diretoria do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, que contou com a participação de membros da Fifa e do governo federal, foi confirmada nesta quarta-feira à tarde, em São Paulo, a promoção de dois executivos que estão trabalhando na organização do Mundial que será realizado no Brasil.

Ricardo Trade, que exercia o cargo de diretor executivo de operações e competições do COL, foi nomeado novo CEO (Chief Executive Officer) do órgão, enquanto Ron Del Mont será o novo diretor-geral do escritório da Fifa no Brasil.

Trade agora atuará como o elo direto do presidente da CBF e do COL, José Maria Marin, com os demais diretores e funcionários. Por meio de nota publicada no site oficial da Fifa, a entidade informou que ele seguirá acumulando provisoriamente o cargo de diretor executivo.

E Marin informou nesta quarta-feira à tarde que, na prática, Trade apenas teve uma promoção que não irá alterar o seu papel atual na organização da Copa de 2014, cujo principal mentor continuará sendo justamente o presidente da CBF. "Não muda nada, isso é só um reconhecimento ao estupendo trabalho do Ricardo Trade", enfatizou o dirigente maior da CBF.

Já Del Mont assumirá a nova função na Fifa depois de ter trabalhado na organização da Copa do Mundo de 2010, quando dirigiu o escritório da entidade na África do Sul, palco daquela edição da competição. "Acredito que o Ron Del Mont poderá contribuir decisivamente com a sua experiência para a organização da competição em 2014", destacou o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, nesta quarta.