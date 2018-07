COL insiste que os dados divulgados pela CPI são 'falsos'

O COL garante que suas contas estão dentro da lei, nega que tenha contas nos EUA e insiste que os dados divulgados pela CPI do Futebol são “falsos”.

“Inicialmente é importante esclarecer que o COL é uma empresa privada e que jamais recebeu qualquer verba pública”, indicou a entidade, em um comunicado. “Seus balanços e demonstrações financeiras foram devidamente auditados por empresas especializadas de alto renome”, diz o COL em nota.

Sobre os valores pagos pelo COL para a Fifa, a explicação é que eles “decorreram do pagamento de empréstimos feitos pela Fifa ao COL, todos para viabilizar o início da operação deste, sendo certo que já foram integralmente quitados”.

Sobre as transferências ao exterior, o COL diz que jamais teve conta no Itaú nos EUA: “O COL esclarece, ainda, que é absolutamente falsa a informação de que mantinha conta corrente no Banco Itaú nos Estados Unidos, o que já foi, inclusive, atestado pelo próprio banco nesta data. O COL jamais manteve qualquer conta bancária no exterior”. O COL ainda chama de “especulação” o pagamento para conta nas Ilhas Canárias. De qualquer forma, “a relação de todos estes pagamentos será devidamente apresentada para a CPI”, garantiu.