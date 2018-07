COL vai avaliar 14 aspectos do Mineirão em amistoso

As avaliações começaram já na segunda-feira de noite, quando a chegada da delegação do Chile a Belo Horizonte foi acompanhada dentro da mesma rotina que será vista durante a competição da Fifa. Os chilenos vieram ao Brasil em um voo fretado e desembarcaram em aeroporto remoto. Entre outras ações, os veículos usados no transporte da delegação passaram por testes de segurança, para evitar a possibilidade de ataque terrorista.

Cerca de 120 funcionários do COL participarão do evento-teste em Belo Horizonte. Contando com seguranças, voluntários e outras equipes, entre 1.200 e 1.500 pessoas vão participar dos treinamentos. "Não será possível testar 100% dos serviços, no entanto, já que muitas das estruturas ainda não estarão disponíveis", avisa o COL.

Entre os serviços que serão testados estão a limpeza do Mineirão de acordo com as diretrizes adotadas pela Fifa, o planejamento das filas das catracas e a orientação do público para localização dos assentos, a alimentação dos jogadores e árbitros nos vestiários, cuidados com o gramado, como corte na altura certa, sistema de sonorização da arquibancada, e atendimento padrão Fifa à imprensa.