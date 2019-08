Colecionador do álbum de figurinhas do Brasileirão 2019 concorrerá a 50 mil prêmios

O álbum de figurinhas oficial do Campeonato Brasileiro, que estará encartado na edição deste domingo do Estadão, distribuirá 50 mil prêmios aos colecionadores. A Editora Panini realiza a promoção chamada "Cola Pra Dança", distribuindo cupons premiados nos envelopes vendidos nas bancas no formato "Achou, Ganhou". Ela quer criar a expectativa dos colecionadores na hora de abrir seus pacotinhos de cromos.

Os envelopes serão lançados nesta sexta-feira, dia 16. Portanto, de sexta até 8 de dezembro, os colecionadores, ao adquirirem os envelopes nos pontos de venda com cinco cromos cada, podem ter a chance de encontrar uma sexta figurinha valendo um dos seguintes prêmios: quatro modelos de minibola de futebol, smartphones, bicicletas, patinetes, kits com 20 envelopes de figurinhas ou cupons de 20% de desconto na Loja Panini para seus produtos. Trata-se de um incentivo a mais para os apaixonados por álbuns.

A edição do álbum de figurinhas deste ano do Brasileirão 2019 terá algumas novidades. Além de apresentar uma página dupla por time da Série A e uma página inteira para as equipes que disputam a Série B, o livro traz curiosidades sobre o futebol feminino e destaques com lendas do futebol que fizeram história ao longo dos anos na competição. O Campeonato Brasileiro teve sua primeira edição com esse nome na temporada de 1971, vencida pelo Atlético-MG.

Com 72 páginas, o álbum conta com versões em capa dura, que será vendida por R$ 29,90, e brochura, ao preço de R$ 8,90, além dos envelopes com cinco figurinhas cada - R$ 2,50 casa pacotinho. O produto estará disponível nas bancas de jornal, nas melhores lojas de conveniência e na lojapanini.com.br.

O álbum tem 550 figurinhas, incluindo as metalizadas especiais com imagens de taças, escudos e mascotes dos clubes. Nas páginas de cada time, o colecionador também poderá conferir detalhes da campanha do clube na temporada passada, vencida pelo Palmeiras, média de idade dos jogadores. Tem ainda o autor do primeiro gol da equipe neste ano.

FICHA TÉCNICA DO ÁLBUM

Formato: 230 x 270 mm

Estrutura: 72 páginas + capas

Capa: tríplex 250 g

Miolo: couché fosco 150 g

Total: 550 cromos, sendo 100 especiais

Lançamento: 16/08/2019

Distribuição: nacional (encartado no Estadão neste domingo)

Preço do livro ilustrado brochura: R$ 8,90

Preço do livro ilustrado capa dura: R$ 29,90

Preço do envelope com 5 figurinhas: R$ 2,50