Colegas parabenizam Rogério Ceni pelos 24 anos de São Paulo

O goleiro Rogério Ceni está completando neste domingo, 7, 24 anos de São Paulo. Ele chegou ao clube em 7 de setembro de 1990, na época para integrar a equipe juvenil do time tricolor. Tinha 16 anos. A data foi lembrada por alguns de seus atuais companheiros, que recorreram às redes sociais para parabenizar o "Mito".

O meia Kaká, por exemplo, postou na manhã deste domingo uma mensagem para Rogério Ceni: "Amigo, companheiro, exemplo dentro e fora de campo. Parabéns por esses 24 anos de São Paulo", escreveu Kaká. O jogador também postou um foto de ambos comemorando um gol no estádio do Morumbi. Ele atuou com Rogério Ceni também em sua primeira passagem pelo clube tricolor, quando subiu da equipe de juniores.

O atacante Alexandre Pato foi outro jogador são-paulino que homenageou o goleiro: "Rogério Ceni, parabéns pelos seus 24 anos de São Paulo. #mito", elogiou.

Rogério Ceni vai encerrar a carreira ao fim desta temporada. Pelo time principal do São Paulo, tem 1.160 jogos e 118 gols. Ele tem dito que gostaria de terminar seu ciclo com pelo menos um título. Reconhece que, apesar de o Campeonato Brasileiro apenas estar chegando ao fim do primeiro turno, superar o Cruzeiro é difícil. Mas pretende ajudar o time a obter vaga na próxima Copa Libertadores. E diz que conquistar a Copa Sul-Americana pela segunda vez seria especial.