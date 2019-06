Coletivo indica possível time do Vasco para amistoso de sábado em Cariacica

Titulares e reservas do Vasco participaram de um coletivo, nesta quinta-feira, e o técnico Vanderlei Luxemburgo indicou uma equipe provável para o amistoso contra o Rio Branco (ES), sábado, às 15h30, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

Para a movimentação, que durou aproximadamente 45 minutos e registrou empate por 3 a 3, a comissão técnica formou dois times. A equipe com colete, considerada a titular, foi composta por Fernando Miguel, Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo, Danilo Barcelos, Richard, Andrey, Marcos Júnior, Marquinho, Marrony e Rossi. O time sem colete, por sua vez, contou com Sidão, Cáceres, Werley, Miranda, Henrique, Fellipe Bastos, Raul, Lucas Mineiro, Bruno César, Talles e Valdívia.

O time sem colete chegou a abrir 3 a 1, com gols de Felipe Bastos, Raul e Valdivia. Marquinhos abriu o placar para o time de colete. No decorrer do coletivo, Vanderlei Luxemburgo fez quatro substituições, com Andrey, Marcos Júnior e Marrony dando lugar a Raul, Valdívia e Talles na equipe com colete. Yan Sasse foi outro a ser utilizado. O meio-campista entrou no lugar de Fellipe Bastos na formação sem colete. Valdivia e Rossi empataram o jogo.

A equipe com colete ficou com: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo e Danilo Barcelos; Richard, Raul, Valdívia e Marquinho; Talles e Rossi. Esta equipe deve ser colocada no início do amistoso com o Rio Branco.