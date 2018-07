Colo-Colo anuncia acerto com Valdivia e aguarda reforço para exames

O meia Valdivia voltará a atuar no futebol chileno. O Colo-Colo anunciou nesta segunda-feira, em sua conta no Twitter, que chegou a um acordo para repatriar o jogador. Antes de ser apresentado oficialmente, o Mago passará por exames médicos nos próximos dias.

Valdivia estava sem clube desde que anunciou a saída do Al-Wahda, dos Emirados Árabes, e chegou a ter seu nome especulado por clubes brasileiros nesta temporada. Torcedores do Palmeiras até fizeram uma campanha para seu retorno ao time que defendeu em duas oportunidades, entre 2006 e 2008 e 2010 e 2015.

Hemos llegado a total acuerdo con @el_mago_oficial En los próximos días se realizará los exámenes físicos y luego la presentación oficial. — Colo-Colo (@ColoColo) 19 de junho de 2017

Revelado na base do Colo-Colo, Valdivia também teve passagens por Universidad Concepción, Rayo Vallecano e o suíço Servette antes de jogar pela primeira vez pelo Palmeiras. Com a volta às origens, o Mago espera ser novamente lembrado nas convocações da seleção chilena.

O Colo-Colo foi vice-campeão do Clausura no Campeonato Chileno, com um ponto a menos do que o líder Universidad de Chile. Na Libertadores, a equipe foi eliminada ainda na segunda fase da etapa preliminar depois de uma derrota para o Botafogo por 2 a 1, no Engenhão, e um empate por 1 a 1, no Monumental, em Santiago.